قطاع غزة: أكثر من 12.300 شهيد وأزيد من 30 ألف إصابة منذ يدابة العدوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تسجيل أكثر من 12.300 شهيد، بينهم أكثر من 5.000 طفل، و3.300 امرأة.

كما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200طبيب وممرض ومسعف، واستشهاد 22 من رجال الدفاع المدني، وكذلك 56 صحفياً، كان آخرهم استشهاد الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى الصواف “أبو محمد”.

بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أكثر من (1,300) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6,000 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4000 طفلٍ وامرأة.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تزايد عدد الإصابات عن 30.000 إصابة، أي أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقراً حكومياً، و260 مدرسة منها 64 مدرسة خرجت عن الخدمة، وكان آخر مجازر المدارس هي مجزرة مدرسة الفاخورة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 77 مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 165 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.