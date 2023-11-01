قطاع غزة خارج نطاق الإتصالات مُجددا!

إنقطعت كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية في قطاع غزة “بالكامل”، فجر اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لشركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة. وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى”.

وانقطعت الأسبوع الماضي، شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً، السبت.

ويومها، اتّهمت الحكومة التابعة لحركة حماس إسرائيل بالسعي إلى فصل غزة عن العالم الخارجي من أجل “ارتكاب مجازر” في القطاع.