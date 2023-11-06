قطاع غزة يعاني من مجاعة شديدة

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن القطاع بات يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبز و3 أخرى للحصول على المياه.

وحذّر ذات المسؤول، في مؤتمر صُحفي اليوم الإثنين، من التحريض المتواصل المتصاعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة.

كما استنكر بشدة التحريض الذي أصدره عشرات الأطباء الاحتلال بمطالبتهم تدمير مستشفى الشفاء، والذي يتساوق مع تهديدات الاحتلال وتنفيذه لغارات جوية الليلة، هي الأعنف في محيط مستشفيات مدينة غزة. وهو تأكيد على العقلية الإجرامية لدى هؤلاء المحتلين وعبر عنها وزير ما يسمى التراث بدعوته قصف غزة بالنووي.

هذا وكشف سلامة معروف، أن الطواقم الحكومية سجلت 2300 مفقوداً. فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن.

كما تضررت 220 ألف وحدة سكنية بفعل العدوان و40 ألف تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.

فيما ارتقى 53 إمام مسجد و175 كادراً من الطواقم الطبية، ودمّر الاحتلال 31 سيارة إسعاف. وتضررت 115 مؤسسة صحية وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لم تتمكن من إخراج الجرحى. ولا تستطيع الوصول إلى عشرات الشهداء الموجودين في الطرقات التي يزعم الاحتلال أنها آمنة.

سلامة معروف يُفند إدعاءات الاحتلال حول مستشفيي حمد والأندونيسي

وحول ما يتعلق بالاتهامات التي كالها وزعمها الناطق باسم جيش الاحتلال حول مستشفيي حمد والأندونيسي، أكد سلامة معروف أنها إدعاءات باطلة وغير صحيحة.

وفنّد ادعاءات الاحتلال حول المستشفيات وهي تقدم خدمات طبية فقط. مؤكدا استعدادهم لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

ودعا سلامة معروف، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لحماية المستشفيات من غارات الاحتلال وتحريضه المستمر. ووضع مسؤولية حماية المستشفيات لا سيما الشفاء على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.

وأكد ذات المسؤول، أن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صوراً مفبركة لترويج ادعاءاته وأكاذيبه ضد مستشفيات قطاع غزة. حيث تحاول قيادة جيش الاحتلال التخلي عن مسؤوليتها. وعدم الاعتراف بفشلها المركب أمام شعبها.

كما شدد على أن أوامر الخروج التي يروجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات الممولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه. لأنه يأمر المواطنين للتوجه إلى جنوب القطاع ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم.

وأكد سلامة معروف في الأخير، أن ما يجري في غزة حرب تجويع وابادة وتهجير جماعي قسري. والأكاذيب ضد المستشفيات تهدف لضرب كل المحرمات حتى يوصل الاحتلال رسالة لأهلنا في قطاع غزة بأنه لا مكان آمن ولا يوجد حصانة لأي شيء داخل غزة.