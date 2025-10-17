قطاع غزة يُواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن وجود سبعين مليون طن من الركام وعشرين ألف قنبلة لم تنفجر بعد.

وقال المكتب الإعلامي، أنّ القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث. بفعل حرب الإبادة التي كابدها الغزايون على مدار عامين.

مشيرا إلى الأنقاض الضخمة الناجمة عن آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمداً.

وستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الصهيوني إدخالها.

وتتفاقم الكارثة مع إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الصهيوني المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الواقع المأساوي، يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر.

وطالب المكتب بالتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية.

كما تشير التقديرات إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقتها قوات الاحتلال الصهيوني.

وحذّر المكتب من أنّ هذه القنابل تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان. وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً.