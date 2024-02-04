قطاف يلتحق بصفوف وفاق سطيف

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن حسمها صفقة جديدة، بتعاقدها رسميا مع اللاعب أحمد قطاف.

وقدم مسؤولي الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مستقدمهم الجديد، قطاف، والذي يعتبر ثالث صفقة في الميركاتو الجاري.

وتعلق إدارة وفاق سطيف، آمالها على مستقدمها الجديد، لتدعيم دفاع الفريق في مرحلة العودة، وتقديم الإضافة اللازمة.

يذكر أن المدافع أحمد قطاف، يعتبر ثالث صفقة يحسمها وفاق سطيف، في الميركاتو الجاري، بعد كل من المهاجم حيتالة، ولاعب وسط الميدان الطاهر بن خليفة.