قطبي “ميلانو” في صراع لضم “براهيمي”

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أن كل من “انتر ميلان” و “ميلان” يريدان التعاقد مع الجزائري “ياسين براهيمي” في صفقة انتقال حر.

وحسب ذات المصادر، فإن “براهيمي” نجم بورتو وزميله “هيريرا” في مفاوضات متقدمة، خاصة هذا الأخير الذي يبدو أنه حسم الأمر مع “الانتر”.

غير أن “براهيمي” لا يزال لم يفصل في مستقبله، بالرغم من أن “ليوناردو” المدير الرياضي لـ “ميلان” يريد أن يضم الثنائي معا في الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن الجزائري ينتهي عقده مع “الدراغاو” في الصائفة المقبل ويمكنه التفاوض مع أي فريق كان في هذا الميركاتو الشتوي.