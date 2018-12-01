“قطة قطوطة”.. جديد أصغر نجمة جزائرية حصريا على “النهار”

أطلقت أصغر نجمة جزائرية، الكتكوتة “أروى” أغنيتها الجديدة “قطة قطقوطة”، حصريا على قناة “النهار” على اليوتيوب، اليوم السبت.

كليب قطة قطقوطة” من إنتاج مجمع “النهار”، من كلمات وألحان الشاعرة نعيمة شقري، وبإشراف الزميلة زهيدة ثابت، والتصوير من إبداع المصور “تاكفاريناس”.

وتعتبر “أروى” أصغر نجمة جزائرية ومؤدية اغاني أطفال، حيث انتظر العديد من الاطفال جديدها على احر من الجمر، كما ان لها متابعات مليونية لكليبات سابقة لها.

وسيكون بامكان عشاق “أروى” من مشاهدة فيديو الكليب الجديد لأغنية “قطة قطوطة” على قناة “النهار” على اليوتيوب ابتداء من الساعة 18.