“قطر” أول منتخب عربي يُشارك في “الكوبا أمريكا”

أعلن إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن دعوته للمنتخب القطري رسميا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا المُقررة بالبرازيل صيف 2019.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد القطري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس تغريدة يؤكد فيها خبر المُشاركة.

وتُعتبر قطر أول منتخب عربي سيُشارك في الكوبا أمريكا التي ستمتد من ال14 جوان إلى ال7 جويلية بريو دي جانيرو.

ويعتزم أيضا إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم دعوة منتخبي الصين واليابان أيضا للمُشاركة في النسخة القادمة لإستكمال عقد منتخبات البطولة.