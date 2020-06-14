قطر.. إنخفاض ملموس في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

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قطر.. إنخفاض ملموس في عدد الإصابات الجديدة بكورونا
بقلم نادية بن طاهر

تم تسجيل 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، في قطر، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 1828 إصابة بالفيروس يوم أمس.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد، إلى 79602 حالة إصابة، بينها 73 وفاة، حسب بيان لوزارة الصحة القطرية، نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

بينما ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من المرض، إلى56898، وذلك بعد تسجيل 1646 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة.


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