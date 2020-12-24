قطر تؤكد على أن الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني يكون مبني على مرجعيات الشرعية الدولية

أكد وزير خارجية قطر على اهمية إيجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق والذي يكون مبنيا على مرجعيات الشرعية الدولية

وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي خلال زيارته لموسوكو أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية

وبخصوص الأزمة الليبية أكد وزير الخارجية القطري على أهمية الحل السياسي في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار،.

كما شدد على أهمية التزام الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في ما يخص ليبيا.

وقدر وزير خارجية قطر دعم روسيا المستمر لاستضافة دولة قطر لدورة كأس العالم 2022.