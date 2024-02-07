قطر تتأهل إلى نهائي كأس أسيا وتضرب موعدا لمنتخب الأردن

تأهل منتخب قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى نهائي كأس أسيا بعد الفوز على منتخب إيران بثلاثية مقابل اثنين.

وجرت المباراة بملعب “الثمامة” في الدور نصف النهائي.

وضرب المتألق عفيف ورفقاءه موعدا لمنتخب الأردن، في النهائي الذي سيجمع بين المتأهل “العنابي” للمرة الثانية تواليا، و المتأهل “الأردن” لأول مرة في تاريخه.

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