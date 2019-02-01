قطر تتسيد آسيا على أرض الإمارات 

توّج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا لأول مرّة في تاريخه، بعد تفوقه في نهائي مثير أمام المنتخب الياباني بنتيجة 3-1 على ملعب مدينة زايد بإمارة دبي.

وسجل أهداف المنتخب العنابي كل من المعز علي في الدقيقة 12 وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 27، ليضيف أكرم عفيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ48 عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن العنابي” من الظفر بأول ألقابه القارية، في حين توقف رصيد “الساموراي” عند 4 ألقاب 1992 و2000 و2004 و2011.

وقدّم “العنابي” القطري نسخة مثالية في بطولة الإمارات؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى “العنابي” عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في “المربع الذهبي”، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.