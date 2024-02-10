قطر تتوج بكأس آسيا لثاني مرة في تاريخه

حقق منتخب قطر إنجازا تاريخيا بالفوز أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل واحد في النهائي الذي جرى بملعب “لوسيل”.

وفاز منتخب “العنابي” بكأس أسيا لثاني مرة في التاريخ وهي كذلك المرة الثانية على التوالي.

منتخب “العنابي” خامس منتخب يحقق لقبين متتالين أو أكثر عبر تاريخ كأس آسيا بعد إيران الثالث والسعودية وكوريا الجنوبية إلى جانب اليابان الثاني.

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