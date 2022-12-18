قطر تجمع نجوم العالم في حفل إختتام المونديال

تواصل دولة قطر إبهار العالم بتنظيمها غير المسبوق لكأس العالم 2022، والذي تختتم مبارايته اليوم الأحد في النهائي المنتظر بين الأرجنتين وفرنسا.

وقبل انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في ملعب لوسيل بالدوحة، تم تنظيم حفل إختتام لمدة 15 دقيقة حبست خلالها الأنفاس لروعة المشاهد واللوحات الفنية والغنائية المقدمة.

وهو الحفل الختامي الذي ستخلده للأبد ذاكرة 88 ألف متفرج متواجدين في استاد لوسيل.

وأبرز الحفل على إمتداد 15 دقيقة، اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى.

وتم تقديم خلال الحفل توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي قدمتها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين.

وأدى دافيدو وعائشة أغنية هيا هيا، بينما قدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية أرحبو.

بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية لايت ذا سكاي (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال.

كما ألقى الشاعر تميم البرغوثي، قصيدة عين الرضى وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

وكانت منافسات كأس العالم “قطر 2022″، انطلقت في 20 نوفمبر الماضي بحفل احتضنه ملعب البيت في الخور.

وتلته مباراة افتتاح البطولة التي جمعت بين صاحب الأرض منتخب قطر والإكوادور.