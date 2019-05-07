قطر تخصص نصف مليار دولار للشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خصص غلافا ماليا قدر بـ480 مليون دولار للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا حسب بيان للوزارة، تم نشره على موقعها الرسمي، أمس الاثنين.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين، بين الشعبين القطري والفلسطيني.

وذلك بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل الكيان الصهيوني.

في ظل تراجع الدعم الدولي الإنساني المقدم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم.

بالإضافة إلى إستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب بسبب ما واجهه طيلة السنوات الماضية من أزمات وتحديات.

وأوضحت الوزارة أن دولة قطر، قد خصصت 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية.

في حين منحت مبلغ 180 مليون دولار، لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين.

إلى جانب دعم خدمات الكهرباء والغاز، لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة.

لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم، لمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء.

كما دعت قطر بالمناسبة المجتمع الدولي الى “القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني” لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها”.

وأكدت الدوحة “إلتزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة”.