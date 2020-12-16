قطر ترحب بقرار الولايات المتحدة الامريكية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالغاء دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقالت الخارجية القطرية أن هذه الخطوة المهمة ستفتح بابا واسعا أمام السودان لتحقيق تطلعات الشعب السوداني لتحقيق الانتقال الديمقراطي و الادهار الاقتصادي.

بالموازاة مع ذلك وحسب بيان لسفارة قطر بالجزائر فقد أودعت قطر وثيقة انضمامها الى اتفاقية الامان النووي لدى الوكالة الدولية للطاقة.

وقام بايداع الوثيقة نيابة عن دولة قطر سفير دولة قطر في جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم في الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا سلطان بن سالمين المنصوري.

وفي تصريح له قال أن دولة قطر تتطلع إلى أن تقدم الوكالة وفق مسؤولياتها وصلاحياتها التطمينات اللازمة لها ولباقي الدول حول أمن وسلامة المفاعلات القائمة حاليا.