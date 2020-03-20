قطر تسمح بدخول الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي وإخضاعهم للحجر الصحي

أعلنت السفارة الجزائرية لدى قطر، أن خلية العمل المكلفة، تحت إشراف السفير مصطفى بوطورة، تقوم بمتابعة وضعية بعض الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي.

وأشارت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم معالجة المشكلة بالتنسيق مع الجهات القطرية المختصة التي كانت متعاونة منذ البداية.

وأشارت السفارة أنه تم السماح بدخول جميع الجزائريين من المقيمين وكذلك حاملي التأشيرات، وهم يتواجدون حاليا بالحجر الصحي في الدوحة في ظروف ممتازة، والسفارة تتواصل معهم دائما.

والتمست السفارة هذه السانحة، لتعبر عن خالص الشكر للسلطات القطرية المختصة، لما لمسته لديها من تعاون أخوي، أدى الى معالجة الموضوع بصفة نهائية.