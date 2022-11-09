قطر تشيد بالرئيس تبون وترحب بنتائج قمة الجزائر

رحب مجلس الوزراء القطري بنتائج اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. والتي عقدت في الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر الحالي. بمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وقد ترأس الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وأكد المجلس أن إعلان الجزائر الصادر عن القمة يشكل نقطة انطلاق جديدة لتطوير العمل العربي المشترك. وتعزيز روح التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد المجلس بجهود الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية في تهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد القمة وإدارة جلساتها وتحقيق نجاحها.

وثمن المجلس الموقف العربي المعلن عنه في قمة الجزائر والمساند لدولة قطر. في استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. والمعبر عن الثقة التامة في قدرة الدولة على تنظيم مميز لهذه التظاهرة العالمية. ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.