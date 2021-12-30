قطر تصنف الجزائر في القائمة الحمراء لفيروس كورونا
بقلم م .فيصل
اعلنت وزارة الصحة القطرية تحديث جديد لقوائم الدول المصنفة في الخانة الحمراء حيث تضمنت 47 دولة من بينها الجزائر . واوضحت الوزارة ان هذه القائمة جاءت عقب تسجيل حالات للمتحور أوميكرون في هذه البلدان. وستدخل هذه التحديتاث حيزالتنفيد بداية من مساء السبت 01 جانفي 2022 .
كما ضمت القائمة عدد من الدول العربية على غرار الجزائر، الأردن، لبنان، السعودية، الإمارات، والسودان. بالإضافة إلى عدد من الدول الاجنبية منها وبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا وكندا.
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