قطر تضع هذا الشرط لدخول ترابها الوطني

أوضحت الخطوط الجوية القطرية أنه حتى 23 ديسمبر المقبل (2022)، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة “هيا” لدخول قطر.

كما قالت الجوية القطرية، إنه اعتبارا من 2 ديسمبر 2022، ستتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى قطر. مع اشتراط الحصول على بطاقة هيا.

للإشارة، تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل. بمشاركة 32 منتخبا، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي. كما تتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائر خلال 29 يوما. وقد تعهدت بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

وأصدر مصرف قطر المركزي، الأربعاء، عملات نقدية تذكارية جديدة، خاصة ببطولة كأس العالم 2022 المقررة بقطر.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الحفل الذي تم خلاله الكشف عن هذه العملات النقدية التذكارية.

كما تعكس كل قطعة من هذه العملات النقدية، الخاصة بمونديال 2022، الإرث الحضاري والتراثي للدولة.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدولة، قبل 11 يوما عن الافتتاح الرسمي، وانطلاق مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثقته في قدرتها على إبهار العالم بمونديال 2022، مؤكدا دعم الجزائر الكامل لها.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار خص به وكالة الأنباء القطرية: “بطولة كأس العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم”. كما أضاف رئيس الجمهورية: “ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في مختلف المجالات”.