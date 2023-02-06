قطر تطلق حملة لإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت جمعية قطر الخيرية، إطلاقها حملة لإغاثة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الإثنين.

وحملت الحملة شعار “أغيثوا متضرري الزلزال” في تركيا وسوريا.

وذكر بيان عن الجمعية، الإثنين، أن قطر الخيرية تبذل أقصى جهودها الإغاثية والطبية الميدانية في جنوب تركيا والشمال السوري.

كما دعت للمساهمة في إغاثة مئات الأسر المنكوبة، عبر توفير احتياجاتها الضرورية، “لنحول دون تفاقم الوضع على المتضررين”.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وقد أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجره الشيخ تميم مع الرئيس أردوغان، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

كما أفاد البيان بأن “الشيخ تميم أجرى اتصالًا هاتفيًا بأخيه الرئيس أردوغان أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته لفخامته. وللشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا. سائلا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.”

كما أعرب الأمير تميم خلال الاتصال عن وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية الشقيقة. في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل، وفق البيان.