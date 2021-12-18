قطر تطيح بمصر وتظفر بالمركز الثالث لبطولة كأس العرب

نجح منتخب قطر، في الظفر بالمركز الثالث لبطولة كأس العرب 2021، بعد فوزه على مصر، بضربات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي، الوقت الرسمي، والأشواط الإضافية لهذه المواجهة، ما دفع بالمنتخبين للجوء إلى ضربات الترجيح.

وتمكن منتخب قطر، من حسم هذه المباراة لصالحة، في ضربا الترجيح، بتسجيله لخمسة ضربات، مقابل أربعة لمصر.

وعليه ضمن المنتخب القطري المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما اكتفى المنتخب المصري، بالمركز الرابع.

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كما قطع المنتخب الوطني الجزائري تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز المحقق الأربعاء الماضي أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

و سجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة، قبل أن يعدل النتيجة المنتخب القطري في الدقيقة عن طريق اللاعب منتاري في الدقيقة 90+7.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

وحقق منتخب الجزائر للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3.

وتسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما في إقصائه من كأس العرب.

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