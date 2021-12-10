قطر تعبر الإمارات وتنتظر الخضر أو المغرب في المربع الذهبي

عبر سهرة اليوم الجمعة المُنتخب القطري مُنتخب الإمارات في طريقه نحو نصف نهائي كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

العنابي تغلب على الأبيض الاماراتي بخماسية كاملة دون رد في مباراة ربع النهائي التي أُقيمت بملعب “البيت”.

وسجل المعز علي عبد الله ثنائية اضافة الى بوعلام خوخي من ركلة جزاء وكذا علي حسن سالمين بالخطأ في مرماه وعبد العزيز حاتم.

وسينتظر بذلك المنتخب القطري المتأهل من مواجهة الجزائر والمغرب لمواجهته في الدور نصف النهائي.

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المُقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

اللقاء المقرر بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر لا يقبل القسمة على اثنين. وستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

ووجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وقال “الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر. “عندما تشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

وأضاف “المنتخب المغربي من بين هاته المنتخبات حيث ستكون مواجهة السبت عبارة عن داربي كبير ونحن هنا للذهاب بعيدا”. وختم “الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل أن نكون جاهزين لموقعة السبت”.

وعبر المدرب المنتخب الوطني عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر. وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

كما أضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”. كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة اليوم الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

وسيواجه الفائز من لقاء الخضر والمغرب، الفائز في لقاء قطر ونظيره الإماراتي.

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تمكّن منتخب قطر من حسم مباراة عمان لصالحه بعد الفوز بثنائية مقابل واحد في منافسة كأس العرب.

وخطف زملاء أكرم عفيف فوزا ثمينا في اللقاء الذي كان مثيرا من كل الجوانب.

وتقدّم منتخب قطر عن طريق اللاعب عفيف في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء. وبعدها تعادل الهاجري لمنتخب عمان في الدقيقة 74.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق خطف المنتخب العنابي الفوز عبر خطأ من مدافع عمان في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبنتيجة المباراة حسم قطر بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بعدما إرتفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب متفوقا على العراق الذي يملك نقطتين بينما يمتلك البحرين وعمان نقطة واحد فقط.

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آشاد بشكل كبير “جاسم جابر” نجم المنتخب القطري، بالمُنتخب الوطني الجزائري الذي سيُشارك في كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما قال جاسم، اليوم ، في تصريحات للإعلاميين على هامش التدريبات التي خاضها المنتخب القطري تحسبا لانطلاق مغامرته في الكأس العربية.

“أتوقع أن يكون المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري أحد طرفي المباراة النهائية لكأس العرب للمُنتخبات، وبالطبع نسعى للحضور في النهائي”.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة ال11:00 بتوقيت الجزائر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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