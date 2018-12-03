قطر تعلن انسحابها من منظمة “أوبك”

أعلنت قطر أنها أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك ” قرارها الخروج من عضوية المنظمة اعتبارا من الأول من جانفي المقبل .

و قال سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال مؤتمر صحفي: ” أنّ قطر لا ترى جدوى من بقائها في ” أوبك ” في ظل إنتاجها الضئيل نسبيا ” مشددا على أنّ بلاده لن تكون ملتزمة بأي قرار للمنظمة لجهة أي خفض للإنتاج .

و لفت الكعبي أن القرار يعكس رغبة قطر في التركيز على تنمية و تطوير صناعة الغاز بما فيها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 42 % لغاية العام 2024 .

وذلك بعد أن أعلنت قطر عن إضافة خط انتاج رابع للغاز المسال و رفع القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال إلى 110 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن سنوياً حالياً.

وسترفع هذه الزيادة الطاقة الإجمالية من المكثفات إلى 6.2 مليون برميل مكافئ، من نحو 4.8 مليون برميل مكافئ حالياً.