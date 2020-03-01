قطر تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا على أراضيها.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فيفري الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وكانت وزارة الصحة العامة في قطر، أعلنت أمس السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، مع المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وبذلك وصل عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في قطر، إلى 3 حالات حتى الآن.