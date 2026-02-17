قطر تعلن رسميا الأربعاء غرة رمضان

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الثلاثاء الـ17 من شهر فيفري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الأربعاء الموافق الـ18 من شهر فيفري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بطي النعيمي.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد عقدت لجنة تحري رؤية الهلال اجتماعها الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447هـ، الموافق السابع عشر من شهر فبراير 2026 لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وإثبات شهادة من يراه. وحيث ثبتت رؤية الهلال هذه الليلة فإنه عملا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، فإن اللجنة تعلن: أن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظيمة.

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه: “أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم”.