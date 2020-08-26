قطر تقرّ إجراءات صارمة للدخول المدرسي والحبس 3 سنوات لكل مخالف

أعلنت وزارة التعليم العالي القطرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات الاحترازية العقابية بمناسبة الدخول المدرسي، محذرة مخالفيها بعقوبة تصل إلى حد الحبس 3 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد أكدت الوزارة بأن كل للتدابير الاحترازية المقررة سيُعرض نفسه لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وقد طالبت الوزارة العاملين في المدارس الحكومية والخاصة إلى إجراء فحوص طبية قبل بداية العام الدراسي والتأكد من خلوهم من فيروس “كورونا”.

مشيرة إلى أن الأولوية في الفحص ستكون للطاقم الأكاديمي، على غرار المعلمين والمعلمات ومن ثم الطاقم الإداري، مشددة على الالتزام بالإجراءات الصحية المعلن عنها من إدارة الأمن والسلامة بالوزارة.