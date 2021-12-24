قطر تكرّم الثنائي الجزائري براهيمي وبلعمري

كرّم كل من ياسين براهيمي وجمال بلعمري اليوم خلال المباراة التي جرت بين الريان ونادي قطر القطري. خلال المواجهة التي جرت ضمن الجولة الـ 10 من دوري نجوم قطر.

وإحتضن ملعب سحيم بن حمد في الدوحة الإحتفالية قبل دقائق من إنطلاق المباراة كما عرفت تواجد مدرب نادي الريان لوران بلان ومن جانب قطر المدرب ستيفان مولان.

يذكر، أن الثنائي قاد المنتخب المحليّ للتتويج بلقب كأس العرب الأول الذي إحتضنته قطر، بطريقة إحترافية خرافية.

ويواصل المسؤولون في قطر إبهار العالم بالإحترافية الكبيرة في التعامل مع المناسبات الرياضية، وتوطيد العلاقة مع الجزائر.