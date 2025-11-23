قطر تكشف التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025

كشفت الهيئة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الأحد، عن “التميمة” الرسمية لهذه الطبعة من البطولة العربية.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العرب على منصة “X”، صورة “التميمة” الخاصة بهذه الطبعة من بطولة كأس العرب، والتي حملت اسم “جحا”.

وتجسد هذه “التميمة”، واحدة من أشهر الشخصيات المعروفة في التراث الأدبي، للعالم العربي بصفة عامة، والتي تحظى بشعبية لدى مختلف الأجيال.

يذكر أن الطبعة المقبلة من بطولة كأس العرب، والتي ستجري بمشاركة المنتخب الوطني “أ”، ستلعب في الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بقطر.