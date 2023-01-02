قطر تلزم القادمين من الصين بإجراء فحص كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الاثنين، عن فرض إجراءات جديدة على جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه يتعين على جميع المسافرين (المواطنين والمقيمين والزوار) القادمين إلى دولة قطر من الصين. بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة تقديم نتيجة سلبية لفحص “بي سي ار”. وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.

ونوهت أن تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر. والمجتمع من الفيروس، خاصة أن الصين تشهد حاليا انتشارا لفيروس كوفيد-19 بين سكانها.

ويذكر أن الحجر الصحي لم يعد إلزاميا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يتعين على المسافرين. الذين تثبت إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة في البلاد. مضيفة أنه لم يعد إلزاميا كذلك على المواطنين والمقيمين في قطر إجراء اختبار الفحص المستضد السريع عند الوصول إلى البلاد.