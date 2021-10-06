قطر تمنح 200 جهاز من مكثفات الأكسجين للجزائر

تسلمت الجزائر اليوم شحنة من 200 جهاز من مكثفات الأكسجين منحتها دولة قطر في إطار دعم جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19. هذا وحطت اليوم بمطار هواراي بومدين الدولي، طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية محملة بـ 200 جهاز من مكثفات الأكسجين.

وكان في إستقبال الشحنة الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي بالإضافة و سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي النعمه. وكذا المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد بوزيان وأ يضا سادة دبلوماسيين من سفارة قطر.

من جهته أعرب الأمين العام لوزارة الصحة، عن تقدير الشديد للمد التضامني النبيل الذي بادرت به دولة قطر. وهذا بما يعكس مدى عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.