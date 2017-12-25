قطر تنسحب من بطولة العالم للشطرنج بسبب العلم والسعودية توضح

قررت قطر مقاطعة بطولة العالم للشطرنج 2017، المقرر إجراؤها بالسعودية، بعد اشتراط الأخيرة عدم رفع الأعلام القطرية في الألعاب.

وكشف الإتحاد القطري للعبة، أن اللجنة المنظمة للبطولة إشترطت على اللاعبين القطريين المشاركين، عدم رفع علم بلدهم خلال هذه المنافسة.

ووصف الإتحاد القطري هذا القرار بالمجحف، معتبرا إياه في ذات الوقت إنتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الرياضة الدولية المعمول بها.

وبعد هذا البيان الذي أصدره الإتحاد القطري للشطرنج، جاء الرد من الهيئة العامة للرياضة السعودية التي نفت هذه المزاعم والمغالطات.

وأكدت السعودية ترحيبها بالمشاركيين، كما شددت في ذات الرد أن مثل هذه المحاولات البائسة لن تؤثر على سير هذه البطولة.