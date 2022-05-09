قطر تنفي استضافتها نهائي دوري أبطال إفريقيا

نفت قطر نيتها في استضافة نهائي منافسة كأس دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2021-2022.

الاتحاد القطري لكرة القدم نشر اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه:

“ننفي مايتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

كما أضاف البيان:”يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية”.

قبل أن يختم البيان بأن الاتحاد القطري لكرة القدم يُعبر عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع الكاف على مدار السنوات الماضية.