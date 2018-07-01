قطر تُغري رونار براتب ضخم وحُلم الجزائريين يبتعد !!

قدم الإتحاد القطري لكرة القدم عرضا رسميا للمدرب الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفي رونار من أجل الإشراف على المنتخب القطري.

وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية أن العنابي عرض على رونار عقدا يمتد ل4 سنوات أي إلى غاية نهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر 2022.

وأضافت نفس الصحيفة أن العرض المالي المُقدم للتقني الفرنسي بلغ 2.5 مليون أورو سنويا أي 3 أضعاف ما يتقاضاه مع أسود الأطلس حاليا.

ولن يكون بمقدور رئيس الفاف خير الدين زطشي دفع هذا الراتب لرونار والمُقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم شهريا أي 35 مليار سنويا.