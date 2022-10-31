قطر.. رفع التدابير الوقائية لدخول الجزائر

أفادت سفارة الجزائر في قطر، أن السلطات العليا في البلاد قد قررن رفع كافة التدابير والإجراءات الوقائية من تفشي كورونا. كما أوضح بيان السفارة، أن الراغبين في دخول التراب الوطني معفين من تقديم شهادة التلقيح أو اختبار “بي.سي.آر” سلبي.

وجاء في بيان السفارة، “تهدي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالدوحة أطيب تحياتها إلى كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بقطر الشقيقة”. و”الأشخاص الراغبين في السفر إلى الجزائر”. مضيفا و”تحيطهم علما أن السلطات العليا في البلاد قررت رفع كافة التدابير المطبقة أثناء الدخول إلى التراب الوطني”. “المطارات والموانئ، والحدود البرية المتعلقة بوجوب تقديم شهادة التلقيح covid-19 أو اختبار rt-pcr سلبي”.

وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية.

وقال ذات المسؤول، في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، أن الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا، أصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

وأشار مدير المنظمة، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على “كوفيد-19”.

ووفقا لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب “كوفيد-19”.

والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم.

كما أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في جانفي عام 2021.