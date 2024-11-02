قطر ضيف الشرف.. 40 دولة حاضرة في الصالون الدولي للكتاب

كشف محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، محمد إقرب، عن مشاركة 1007 عارض يمثلون 40 دولة في الصالون. وستكون قطر ضيف شرف هذه الطبعة.

وقال محافظ الصالون، في ندوة صحفية، اليوم السبت، إنّ هذا الحدث الذي سيُقام من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري بقصر المعارض “سافكس” في الجزائر العاصمة. و يأتي تحت شعار “نقرأ لننتصر”، مضيفاً أن هذه الطبعة ستكون استثنائية لتزامنها مع الاحتفال بسبعينية ثورة التحرير وستشهد تنظيم جائزة للشباب في فن الرواية بعنوان “كتابي الأول” وستكون بثلاث لغات، العربية، الأمازيغية والفرنسية، بقيمة 500 ألف دينار جزائري لكل فرع.

ويشارك في هذه الطبعة، 1007 عارض يمثلون 40 دولة من بينهم 290 عارضاً ناشراً جزائرياً. فيما يصل عدد ضيوف الصالون إلى 350 ضيفا من بينهم ضيوف من دولة قطر التي ستكون ضيف الشرف لهذه الطبعة. وسيتم تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين الجزائر وقطر.

من جهتها كشفت عضو اللجنة التنظيمية الدكتورة آمنة بلعلى عن برنامج ثري سيصاحب هذه الطبعة ضمن ستة محاور أساسية. محور التاريخ والذاكرة، ومحور فلسطين، ومحور خاص بقطر ضيف شرف هذه الطبعة. بالإضافة كذلك إلى محور افريقيا، وآخر للاداب ومحور التراث الثقافي. وذلك عبر منصات للحديث عن الرواية القطرية والترجمة والاستدامة الثقافية وحفظ التراث القطري، كما سيكون هناك حديث عن جائزة “كتارا”.

و ستكون، القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون، من خلال ندوات على غرار “أدب المقاومة في فلسطين. أقلام في وجه النار” و”فلسطين في الشعر الجزائري” وكذا “السينما في مواجهة الصهيونية”. بالإضافة إلى “التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة، وفق ما أكدت بلعلى.