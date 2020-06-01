قطر للبترول توقع إتفاقيات لبناء السفن بقيمة أكثر من 19 مليار دولار مع شركات كورية

كشفت، اليوم الإثنين، شركة قطر للبترول عن توقيعها اتفاقات لبناء سفن بقيمة 19 مليار دولار مع شركات كورية.

وأفادت الشركة ، في بيان نقلته وكالة رويترز، أنها وقعت اتفاقات بناء سفن مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى، للحصول على أكثر من 100 سفينة جديدة قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري اي ما يعادل 19.23 مليار دولار.

وحسب ذات المصدر فإن الاتفاقات التي جرى توقيعها مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة، ستحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027.