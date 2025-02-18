قطر: مفاوضات المرحلة الثانية لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة لم تبدأ بعد

قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم، أن مفاوضات المرحلة الثانية، لإتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لم تبدأ رسميًا بعد، رغم إلتزامهم الكامل بدفعها قدمًا.

وأكد ذات المتحدث، أن الدوحة لا تزال ملتزمة بشكل كامل بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، لكنها لم تبدأ رسميًا حتى الآن.

ويأتي ذلك وسط ترقب دولي لمستجدات العملية التفاوضية ومساعي إحراز تقدم في الملفات المطروحة.

ولفت المتحدث، إلى أنه لا تعليق حاليا في ما يتعلق بالتنسيق بشأن تبادل الأسرى والرهائن الأسبوع المقبل.

وأكد ذات المتحدث، على العمل ليل نهار لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتطبيق بنود المرحلة الأولى للإنتقال إلى المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار.

مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع، يؤثر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.