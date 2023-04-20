قطر والإمارات تعلنان غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ. وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أفريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت عدة دول عربية، مساء الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.