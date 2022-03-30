قطر 2022.. “الرحلة” أول اسم عربي يطلق على كرة مونديالية
بقلم كريم تيغرمت
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، عن الكرة التي سيتم استخدامها في مونديال قطر 2022، وتسميتها الخاصة.
ورفعت “الفيفا” الستار عن “الرحلة”، الكرة المونديالية الأولى في التاريخ التي تحمل اسما عربيا، والتي ستستخدم في مونديال قطر.
كما علق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في تغريدة له: “نقدم لكم “الرحلة”، كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2022”.
وأضافت “الفيفا”: “32 منتخبا وكرة واحدة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.. العد التنازلي إلى قطر يبدأ الآن”.
32 فريقاً، وكرة واحدة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة
نقدم لكم “الرحلة”، #الكرة_الرسمية في #كأس_العالم 2022
العد التنازلي إلى قطر يبدأ الآن#قطر2022 | @adidasFootball pic.twitter.com/j84YZmFIOL
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 30, 2022
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