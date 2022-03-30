قطر 2022.. “الرحلة” أول اسم عربي يطلق على كرة مونديالية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، عن الكرة التي سيتم استخدامها في مونديال قطر 2022، وتسميتها الخاصة.

ورفعت “الفيفا” الستار عن “الرحلة”، الكرة المونديالية الأولى في التاريخ التي تحمل اسما عربيا، والتي ستستخدم في مونديال قطر.

كما علق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في تغريدة له: “نقدم لكم “الرحلة”، كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2022”.

وأضافت “الفيفا”: “32 منتخبا وكرة واحدة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة.. العد التنازلي إلى قطر يبدأ الآن”.