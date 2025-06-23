قطر تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية وتؤكد احتفاظها بحق الردّ

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد من قبل الحرس الثوري الإيراني. معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.

وأضاف البيان أن “قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن “دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح”. مشيرة إلى أنه سيتم إصدار بيان مفصل حول “ملابسات الهجوم” في وقت لاحق.