قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بيانا صحفيا، عقب توقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد رحبت دولة قطر، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعتبرته بخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية، وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر تدعم كافة الخطوات الرامية إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا ، كما شجعت كافة الأطراف الفلسطينية على الحوار التجاوز الخلافات، والمضي قدما لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.

وأعربت ذات الهيئة في الآخير، عن تطلع دولة قطر لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين، كما تعبر عن تقديرها البالغ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدورها في رعاية المحادثات.