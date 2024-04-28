قطعة فريدة.. بيع ساعة أغنى راكب على متن سفينة تيتانيك

بيعت ساعة ذهبية عثر عليها على جثة أغنى ركاب سفينة تيتانيك بمبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.37 مليون يورو). في مزاد يوم أمس السبت، وهو رقم قياسي لقطعة مرتبطة بالسفينة الشهيرة، بحسب ما ذكرت دار هنري للمبيعات البريطانية.

ويتجاوز هذا المبلغ، الذي دفعه مشتر أمريكي، التقديرات المنشورة قبل البيع. والتي تتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه إسترليني (116 ألف إلى 175 ألف يورو).

ويتجاوز هذا الرقم القياسي السابق الذي بيعت به قطعة أثرية من تيتانيك في مزاد بقيمة 1.1 مليون جنيه استرليني. والذي حققته آلة كمان في عام 2013، بحسب دار المزادات.

وبيعت علبة الكمان يوم السبت مقابل 360 ألف جنيه إسترليني (420 ألف يورو) خلال نفس عملية بيع الساعة.

وكانت هذه القطعة محفورة بالأحرف الأولى JJA، وهي مملوكة لرجل الأعمال الأمريكي جون جاكوب أستور. الذي توفي عن عمر يناهز 47 عامًا في غرق سفينة تايتانيك في الساعات الأولى من يوم 15 أفريل 1912.

واشتهر بأنه أحد أغنى الرجال في العالم في ذلك الوقت، بثروة تبلغ 87 مليون دولار. والتي قد تصل إلى عدة مليارات اليوم. وقد غرق على متن السفينة بعد رؤية زوجته الجديدة، مادلين، على متن قارب نجاة.

ووُصِف في لحظاته الأخيرة وهو يدخن سيجارة بصحبة راكب آخر، وهو الكاتب الأمريكي جاك فوتريل. وكلاهما كانا من بين 1500 قتيل على متن السفينة تيتانيك.

وتم العثور على جثته في 22 أفريل 1912، مع ساعة جيبه المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا.