قطعت إصبع قدمي… تقطع رحمك

رأيت في المنام كأني بترت الأصبع الأكبر لقدمي اليسرى ولم أر دما ولم أشعر بألم وكان الأمر عاديا فما تفسيره؟

علما أنني سيدة متزوجة أم لستة أولاد حياتي مستقرة والحمد لله.

خويرة من بسكرة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة أصابع اليد في المنام إلى الأولاد والإخوة، وربما دلّت أصابع اليد اليمنى على الصلوات الخمس.

فالإبهام صلاة الفجر والسبابة صلاة الظهر والوسطى صلاة العصر والبنصر صلاة المغرب والخنصر صلاة العتمة.

وقصرها يدل على التقصير والكسل فيها، وطولها يدل على محافظة الرائي على الصلوات.

وسقوط واحدة منها يدل على ترك تلك الصلاة، فمن رأى إحدى الأصابع موضع الأخرى.

فالرائي يؤخر صلاته إلى وقت صلاة أخرى، ومن رأى كأنّه يخرج من إبهامه اللبن ومن سبابته الدم وهو يشرب منهما فالرائي يجمع بين الأختين.

وفرقعة الأصابع من الرائي تدل على الكلام القبيح من الأقرباء، والمسؤول من الحكام إذا رأى زيادة في أصابعه فهو طمعه وظلمه.

وتدلّ أصابع اليد اليسرى على أولاد الأخ والأخت، وعليه دلّ قطعك لإصبع قدمك اليسرى على قطيعة رحمك وعدم خروج الدم يدلّ ربما على بخلك، والله أعلم.