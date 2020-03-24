قطع الإنترنت.. إتصالات الجزائر تحذر من الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة

كذبت مؤسسة إتصالات الجزائر الأخبار والإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قطع خدمة الإنترنت.

وأفادت إتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان لها، “تداولت العديد من وسائط التواصل الإجتماعي أمس خبر مفاده قطع كلي لخدمة الإنترنت، ومنه فإن إتصالات الجزائر تكذب كل ما تم تداوله على وسائط التواصل الإجتماعي “.

وأضاف البيان “نطلب من كافة الجزائريين التحلي بروح التضامن والتآزر تماشيا مع الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر، والعالم في إطار مكافحة فيروس كورونا وعدم الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة”.