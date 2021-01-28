قطع التزويد بالغاز الاثنين المقبل ببلدية سطاوالي

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، عن قطع التزويد بالغاز يوم الاثنين 2 جانفي 2021 ببلدية سطاوالي.

وحسب مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله، يأتي هذا من أجل إصلاح القناة الرئيسية لتوزيع الغاز.

ويتعلق الأمر بكل من نهج خليل، حي ليزاشيلام، حي 32 مسكن، حي 24 فيفري، حي 42+12 فيلا نادي الصنوبر.

بالاضافة الى حي 305 سكن OPGL، حي 218 سكن، 75 سكن EPLF BEGAIA، حي الشرطة 50 سكن.

وكذا شارع المقبرة المسيحية، شارع أغيلاس، فندق الرؤوف، شارع قاسي عمار، شارع بن دادة، شارع بلخضر، شارع ملال، طريق موريتي.

حي APC CNEP، حي الوظيفي للدرك الوطني، حي 32 سكن للمعلمين، CFPA، حي تشيزا.