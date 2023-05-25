قطع التيار الكهربائي.. تعليق الدراسة والإمتحانات بتيبازة

تسببت الأمطار المتهاطلة بغزارة منذ ليلة البارحة على ولاية تيبازة، في غلق الطرقات عبر عديد البلديات. مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي وتعليق الدراسة والإمتحانات في البلديات المتضررة.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية تيبازة، فإنه تم تعليق الدراسة و الإمتحانات على مستوى المؤسسات التربوية المتضررة ببلديات دوائر القليعة، فوكة و بواسماعيل.

من جهتها كشفت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز تيبازة، أنه ونظرا لارتفاع مستوى المياه جراء التساقط الغزير للأمطار. وحتى داخل محطات تزويد الكهرباء في كل من بلدية القليعة، فوكة و بواسماعيل. ومن أجل حماية المواطنين و الممتلكات وتسهيل عمل أفراد كل من الحماية المدنية. شركة سيال، وأعوان البلديات المتضررة، أعلنت أنه تم قطع التيار الكهربائي في هذه البلديات و سيتم إعادته فور الانتهاء من هاته العملية.

من جهتها فرق الدعم من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية الدار البيضاء تنقلت من أجل المشاركة في القيام بعمليات دحر و امتصاص المياه. بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي مس معظم أحياء وسكنات بلديات الدواودة القليعة فوكة بوسماعيل الشعيبة.

كما تدعمت فرق التدخل بغطاسين من الحماية المدنية لكل من مديرية الحماية المدنية لولاية عين الدفلى. بالإضافة كذالك إلى البليدة ، المدية و الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل .

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