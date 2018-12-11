قطع الغيار مفقودة..والمواطنون في رحلة بحث عنها

يتكبد العديد من أصحاب المركبات عناء رحلة البحث عن قطع الغيار لسياراتهم، خاصة وأن العثور عليها ليس بالأمر السهل.

وأعرب مواطنون وميكانيكيون في حديث لـ”النهار”، عن إستيائهم وتذمرهم الشديدين من انعدام بعض قطع الغيار والتي عادة ماتستمر لوقت طويل.

من جهتهم أكد العديد منهم أنهم يتوجهون إلى قطع الغيار المستعملة لأنها الحل الأمثل بدل إنتظار القطع الجديدة والمستوردة.

من جهتهم قال بعض التجار، أن الإجراءات الخاصة باستيراد قطع الغيار لم تعد تفي بغرض السوق وحاجاته.

خاصة وأن السلع التي يطلبها المستهلك والكمية التي يقتنيها ناقصة.

بالإضافة إلى المدة الطويلة التي تقضيها السلع في الوصول الى الجزائر، مشيرين إلى أن قانون الاستيراد يجبر المستورد على الانتظار لمدة 3 أشهر.