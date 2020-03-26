قطع الكابل البحري الدولي للأنترنت يوم 2 أفريل لمدة أسبوع

كشف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد انور بن عبد الواحد، أنه سيتم قطع الكابل البحري الدولي للألياف البصرية SMWE4 الذي يربط الجزائر عبر عنابة، يوم 2 أفريل المقبل.

وحسب ما أدلى به، بن عبد الواحد، لوكالة الأنباء الجزائرية، سيتم قطع الكابل البحري مدة 7 أيام من طرف المجموعة كونسورتيوم الذي تسيره.

وأكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أن الشبكة الوطنية للأنترنت لن تتضرر بذلك.

وأوضح بن عبد الواحد أن الكونسورتيوم الدولي، يضم 16 دولة، وقد أعلن عن قطع الكابل ابتداء من 2 أفريل المقبل، لتزويده بمعدات جديدة.

وسيمس الانقطاع الجزائر الموصولة بهذا الكابل الرابط بين عنابة ومرسيليا، دون أن تتضرر كثيرا الشبكة الوطنية للأنترنت.

وأبرز ذات المسؤول أن SMWE4 هو الكابل الرئيسي الذي تستخدمه الجزائر حاليا، مشيرا إلى أن قدرة الجزء المعني بالقطع تبلغ حوالي 700 جيغا.

وأشار المتحدث عن اتخاذ إجراءات لربط الشبكة الوطنية، بكوابل أخرى منها تلك التي تمر بين تونس وإيطاليا.

وأضاف أن اتصالات الجزائر تقوم بالأمور الضرورية لتفعيل مزيد من القدرات، بحيث لم تتبق سوى 80 جيغا لنكون جاهزين يوم 2 أفريل المقبل.