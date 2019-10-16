قطع الكهرباء عن مجمع إداري بالطارف بحجة التقشف!!

في سابقة تعد الأولى من نوعها، قامت مديرية الإدارة المحلية، بقطع الكهرباء عن المجمع الإداري بالطارف، بحجة التقشف وترشيد الإستهلاك.

وإنقطعت الكهرباء عن العمارة الادارية التي تحتوي على العديد من المديريات التنفيذية، منذ الخميس الماضي.

وتحوي العمارة الإدارة، على مديرية الثقافة والصناعة والمناجم والوظيف العمومي والجزائرية للمياه وديوان التطهير والشبيبة والرياضة.

بالإضافة إلى بعض الملحقات الادارية، و التي لازالت لحد الساعة دون كهرباء.

وهو الأمر الذي شل العمل وتقديم الخدمة العمومية، نتيجة استعمال أجهزة الاعلام الآلي.

واضطرت بعض المديريات إلى تسريح عمالها، لعدم وجود عمل.

كما اضطر بعضها إلى استنساخ الوثائق، بالمكتبات العمومية.

وحسب مصادرنا الرسمية، فإن المدراء أشعروا والي الطارف بالأمر، فوعد بحل الإشكالية.